Сильный ураган унес пенсионерку с балкона в Красноярске
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В Красноярске в результате сильного ветра женщину снесло с балкона. Об этом стало известно из сообщения местного телеканала ТВК, которое было опубликовано со ссылкой на данные МВД.
Несчастный случай случился на улице Красноярский рабочий, 107А. В результате падения женщина получила травмы, которые привели к летальному исходу.
«По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в субботу в Красноярском крае и соседней Хакасии ожидается сильный ветер. Его скорость может достигать 33 метров в секунду. В этих регионах из-за ветра с домов срывает крыши, а рекламные щиты падают.
В условиях неблагоприятной погоды аэропорт Красноярска продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили в воздушной гавани.