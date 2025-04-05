Сильный ураган унес пенсионерку с балкона в Красноярске

В Красноярске в результате сильного ветра женщину снесло с балкона. Об этом стало известно из сообщения местного телеканала ТВК, которое было опубликовано со ссылкой на данные МВД.

Несчастный случай случился на улице Красноярский рабочий, 107А. В результате падения женщина получила травмы, которые привели к летальному исходу.

«По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в субботу в Красноярском крае и соседней Хакасии ожидается сильный ветер. Его скорость может достигать 33 метров в секунду. В этих регионах из-за ветра с домов срывает крыши, а рекламные щиты падают.

В условиях неблагоприятной погоды аэропорт Красноярска продолжает функционировать в штатном режиме, сообщили в воздушной гавани.