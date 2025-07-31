Стали известны причины отсутствия жертв после землетрясения на Камчатке

Рекордное за 70 лет землетрясение на Камчатке обернулось неожиданным триумфом —нулевыми жертвами вопреки мощи стихии. Депутат Николай Новичков в разговоре с Life.ru раскрыл триаду успеха, спасшую регион.

По его словам, это прежде всего применение антисейсмических технологий, то есть современных стройматериалов и нормы для опасных зон. Немалую роль сыграли и отлаженные алгоритмы оповещения и эвакуации на фоне геополитической напряженности.

Парламентарий подчеркнул, что Камчатка — природный «тренировочный полигон»: землетрясения здесь — не аномалия, а норма.

По его мнению, феномен Камчатки — не везение, а практический результат синергии: технологический прогресс, государственная система защиты и зрелое общество. Это модель выживания, где люди перестали быть жертвами, став соавторами своей безопасности.

Ранее сейсмолог Жигалин оценил последствия землетрясений на Камчатке.