Стали известны причины отсутствия жертв после землетрясения на Камчатке
Депутат Новичков оценил отсутствие жертв камчатского землетрясения
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Рекордное за 70 лет землетрясение на Камчатке обернулось неожиданным триумфом —нулевыми жертвами вопреки мощи стихии. Депутат Николай Новичков в разговоре с Life.ru раскрыл триаду успеха, спасшую регион.
По его словам, это прежде всего применение антисейсмических технологий, то есть современных стройматериалов и нормы для опасных зон. Немалую роль сыграли и отлаженные алгоритмы оповещения и эвакуации на фоне геополитической напряженности.
Парламентарий подчеркнул, что Камчатка — природный «тренировочный полигон»: землетрясения здесь — не аномалия, а норма.
По его мнению, феномен Камчатки — не везение, а практический результат синергии: технологический прогресс, государственная система защиты и зрелое общество. Это модель выживания, где люди перестали быть жертвами, став соавторами своей безопасности.
Ранее сейсмолог Жигалин оценил последствия землетрясений на Камчатке.