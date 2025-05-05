В Махачкале неизвестные напали на экипаж полиции: введен план «Перехват»

В столице Республики Дагестан Махачкале произошло нападение вооруженных людей на экипаж дорожно-патрульной службы. По некоторым данным, есть погибшие. Об этом сообщает ряд СМИ.

По имеющейся информации, нападавшие, которых было не менее двух человек, обстреляли экипаж ДПС, дежуривший на одной из махачкалинских улиц. После этого, по некоторым данным, атакованные открыли ответный огонь. Злоумышленникам удалось захватить у полицейских служебный автомобиль и на нем скрыться с места преступления. По неподтвержденной информации, двое правоохранителей погибло. В то же время телеграм-канал «РИА Дагестан» говорит о троих убитых полицейских.

Некоторые СМИ указывают, что часть нападавших также удалось ликвидировать. По данным, полученным от Абдуллы Камилова, начальника отдела пресс-службы и информатизации города Махачкалы, удалось нейтрализовать двоих боевиков.

Сейчас введен план «Перехват», силовые ведомства перекрыли улицы в Махачкале, а также выезды из города. Ведется розыск.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошло нападение на сотрудника скорой помощи, личность нападавшего пока не установлена. На работника экипажа скорой помощи набросился агрессивно настроенный мужчина. Подробностей не приводилось, сейчас полиция выясняет все обстоятельства ЧП.