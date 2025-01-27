Стали известны причины пожара в турецком отеле, из-за которого погибло 78 человек

Трагедия, которая произошла в турецком отеле Grand Kartal, случилась из-за невыключенного на кухне гриля и из-за того, что возгорание стали неправильно тушить. Об этом сообщило издание Sabah.

Пожар в турецком Болу случился в ночь на 21 января. Из-за возгорания из отеля не смогло выбраться большое количество людей, 78 из них погибли. Владелец отеля обвиняет в пожаре шеф-повара, охранников и электрика. Теперь стали известны подробности причин пожара.

«Огонь начался в 3:21, перед этим сотрудники кухни включили гриль, чтобы приготовить завтрак. Гриль оставался включенным долгое время, поэтому, когда на него попало горячее масло, разгорелся огонь», — указали журналисты.

После возгорания повар и его помощники стали тушить огонь водой, за счет чего пламя стало распространяться еще сильнее и попало в дымоход. После этого работники отеля запаниковали и сбежали. Постояльцы слишком поздно узнали о пожаре, так как пожарная сигнализация не работала. Сотрудники кухни уже во время эвакуации спасли жизни нескольким постояльцам, поскольку подкладывали матрасы на те места, куда выпрыгивали люди из окон.

Ранее сообщалось, что пострадавший от огня отель решили снести. По мнению экспертов, зданию нанесен непоправимый урон, и для большей безопасности гостиницу стоит подвергнуть сносу.