Стали известны способы правильного хранения молочных продуктов в жаркую погоду

С наступлением жаркого сезона вопрос правильного выбора и хранения молочных продуктов становится особенно актуальным, поскольку высокие температуры ускоряют процесс порчи. Технолог Зинаида Волокитина рассказала о способах выбора и хранения молочных продуктов в летнюю жару. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, при выборе творога в магазине в первую очередь следует обратить внимание на упаковку, которая должна быть герметичной, без повреждений и вздутий. Оптимальным вариантом является нахождение продукта в вакуумной упаковке или герметичном контейнере.

Эксперт добавила, что состав качественного творога должен включать только молоко и закваску, без растительных жиров и консервантов. В точках продажи творог должен храниться при температуре +2.4 °C. После приобретения продукт следует как можно быстрее поместить в холодильник, желательно в наиболее холодную зону.

По ее мнению, в летний сезон сроки хранения молочной продукции могут сократиться: в закрытой фабричной упаковке творог сохраняет свежесть до четырех суток, после вскрытия — не более суток. Это же самое касается и прочих молочных продуктов.

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