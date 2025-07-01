Стали известны жесткие последствия обстрела в Луганске

В результате масштабной атаки дронов, осуществленной украинскими вооруженными силами на Луганск, пострадала местная жительница, а на нефтебазе вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он добавил, что обломки вражеских беспилотников упали как на территории нефтебазы, так и в жилых районах Луганска. По словам Пасечника, за ночь над территорией ЛНР было сбито в общей сложности 35 украинских БПЛА.

В своем телеграм-канале он сообщил, что раненой гражданке оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, и возгорание на территории нефтебазы было ликвидировано.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко сообщила, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Она была госпитализирована с осколочными ранениями.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на местах падения обломков беспилотников ВСУ.

Пасечник также заявил, что целями атаки противника стали жилые дома в Фащевке Перевальского района и Антраците. Помимо этого, поврежден участок железной дороги в районе Красного Луча, а в Сватове украинские военные нанесли удар по поликлинике.

Ранее сообщалось, что российская армия полностью освободила территории ЛНР.