Стало известно число госпитализированных после массового отравления водой в Дагестане

В больницы Дагестана с симптомами кишечной инфекции обратились 110 человек, большинство из которых — дети. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы Магарамкентского района Фейруддин Рагимханов.

По предварительным данным, причиной массового отравления в республике стало заражение воды, которое зафиксировано в пяти населенных пунктах района — Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Республиканское управление Федеральной службы России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) начало эпидемиологическое расследование, в рамках которого специалистам предстоит провести анализ проб воды, а также выяснить причины попадания в нее возбудителей инфекции.

Ранее сообщалось, что в Дагестане группа туристов отравилась пловом, зараженным возбудителем дизентерии.