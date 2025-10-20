Стало известно число погибших в ДТП в Нижегородской области за неделю

За неделю с 13 по 19 октября дороги Нижегородской области стали ареной трагических событий, где в 77 авариях пострадали люди. Печальная статистика свидетельствует о 17 погибших и 89 травмированных, среди которых оказались 14 детей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Подавляющее большинство происшествий — 88% — произошло по вине водителей, пренебрегших правилами дорожного движения. Основными причинами трагедий стали грубейшие нарушения: непредоставление преимущества пешеходам (20 случаев), рискованный выезд на встречную полосу (17 случаев) и превышение допустимой скорости (14 случаев). Замыкают этот тревожный список несоблюдение очередности проезда и неверно выбранная дистанция.

Непосредственным следствием таких нарушений становится усиление контроля со стороны правоохранительных органов. Инспекторы отмечают, что пьяное вождение продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз. С начала октября с дорог региона было удалено 606 нетрезвых водителей, причем 68 из них были пойманы повторно. Параллельно пресечено 322 случая управления транспортом лицами, не имевшими на это права.

Итогом прошедшей недели становится осознание системной проблемы. Траурные цифры свидетельствуют не только о трагедиях отдельных людей, но и о глубоком кризисе дисциплины среди нижегородских водителей. Без кардинального изменения отношения к безопасности на дорогах печальная статистика будет продолжать пополняться новыми жертвами.

