Стало известно число пострадавших от землетрясения в Тибете

Прессе Китая стало известно, что от землетрясения в Тибете пострадало более 200 человек. 95 из них погибли. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

На месте стихийного бедствия развернуты масштабные спасательные действия. Экстренные службы занимаются разбором завалов, эвакуацией выживших и подсчетом жертв. Уже обнаружено 95 погибших людей, еще минимум 130 человек получили ранения. Поскольку работы все еще ведутся, этот список может быть скорректирован в сторону его увеличения.

Ранее уже сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение национальным ведомствам приложить все усилия для спасения жителей Тибетского автономного района. Все выжившие должны быть найдены и эвакуированы в безопасные места. Люди должны быть размещены в достойных условиях, а раненым оказана соответствующая медицинская помощь.