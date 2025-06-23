Стало известно число пригодных для купания водоемов в Нижегородской области

С наступлением летнего сезона вопрос качества воды в местах для купания становится особенно актуальным. В Нижегородской области специалисты провели масштабную проверку водоемов, чтобы определить самые безопасные места для отдыха у воды. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в ходе мониторинга в регионе было проверено более 900 проб воды. Исследования включали анализ по четырем ключевым показателям: санитарно-химический, микробиологический, паразитологический, вирусологический.

Отмечается, что в список безопасных водоемов в Нижегородской области внесли озеро ПКиО, Силикатное озеро, Светлоярское озеро, Юрасовское озеро, озеро «У Крутой горы» в Богородске, Верхний пруд в Выксе, озеро Верхнее в Семенове, река Волга в Лыскове и озеро Святое в пос. Пушкино, Дзержинска.

Отмечается, что в регионе специалистами Роспотребнадзора ведется контроль за состоянием 22 официальных пляжей, регулярный мониторинг качества воды, а также 14 пляжей в Нижнем Новгороде под находятся постоянным наблюдением.

Подчеркивается, что регулярные проверки позволяют оперативно выявлять и устранять потенциальные угрозы для здоровья отдыхающих. Специалисты продолжают мониторинг водных объектов и рекомендуют жителям выбирать только официально разрешенные места для купания, где гарантирована безопасность и соблюдены все санитарные нормы.

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