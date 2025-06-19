Гидролог спрогнозировал возвращение плюсовой температуры моря в Крыму

Крымские курорты встретили туристов неожиданным «освежающим» сюрпризом — температура морской воды у побережья 16–18 июня опустилась до +14°C, оставив отдыхающих без привычного летнего купания. Гидролог Сергей Станичный пояснил причины и последствия этого. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, причинами охлаждения можно назвать прежде всего природное явление апвеллинг, а также тот факт, что западные ветра вытеснили теплую воду холодными глубинными массами.

Эксперт подчеркнул, что такая температура воды продержится не более недели, к тому же центральная часть моря уже прогрелась до +23°C, а в целом тепло вернется к берегам при смене ветра.

По его мнению, это обычное сезонное явление, а не катастрофа для туризма. Пока море у основных пляжей остается прохладным, можно исследовать менее популярные теплые бухты, воспользоваться паузой для экскурсий и SPA-процедур. Главное помнить, что такие природные «сюрпризы» — неотъемлемая часть черноморского лета и прекрасный повод разнообразить отдых.

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