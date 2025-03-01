Стало известно, что актер Джин Хэкмен умер за несколько дней до обнаружения его тела

Двухкратный лауреат кинопремии «Оскар» Джин Хэкмен мог умереть за девять дней до того, как его тело было найдено. Такую версию местных властей изложил телеканал CNN.

Продолжается расследование обстоятельств дела по поводу смерти Хэкмена и его супруги. Семья артиста считает, что семейная пара могла отравиться угарным газом. Полиция не подтверждает эту версию. Шериф уже заявил, что анализы тел оказались отрицательными на такое отравление. По его словам, смерть Хэкмена и его супруги могла произойти как минимум за сутки до того, как их тела случайно заметили.

«Данные кардиостимулятора актера Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мертв девять дней, прежде чем его и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико», — указали журналисты со ссылкой на слова шерифа.

В доме актера были обнаружены и изъяты три вида лекарств, которые будут проанализированы. Также изучат медицинские записи, два телефона и планировщик задач. Правоохранители надеются, что там будет найдена ценная информация.

Ранее уже сообщалось, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет. Его самого вместе с супругой нашли мертвым в их доме в городе Санта-Фе. внешних признаков насильственной смерти на телах не имеется. Помимо супругов, в доме была найдена мертвой их собака.