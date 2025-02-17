Стало известно об аресте дорогостоящего имущества Блиновской

По решению суда было арестовано дорогостоящее имущество блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил ТАСС.

Московский арбитражный суд вынес решение об аресте ряда объектов имущества «королевы марафонов». Это сделано в рамках иска по ее делу о банкротстве. Имущество арестовано в качестве обеспечительной меры.

«Арест наложен на земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения в Москве земельный участок в Ялте», — указали журналисты.

Также были арестованы два премиальных автомобиля, Bentley Continental и Lamborghini Urus, которые принадлежат Блиновской. Их общая стоимость составляет порядка 48 млн руб.

Ранее появилось сообщение, что долги Блиновской превысили стоимость всего ее имущества. Это произошло после того, как налоговая служба актуализировала все ее задолженности перед государством. В результате блогеру предстоит выплатить 1,168 млрд руб. По предварительной оценке, все ее имущество не дотягивает до этой суммы.