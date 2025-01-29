Стало известно, что корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель

После разлома танкера «Волгонефть-239» корма судна была целенаправленно на мель, чтобы предотвратить утечку мазута, который еще оставался в танках, и чтобы спасти членов экипажа. Такое заявление сделало ЗАО «Волгатранснефть», и это сообщение привел ТАСС.

В компании, которая владеет судном, заявили, что танкер при ЧП разломился на две части. Нос ушел на дно неподалеку от якорной стоянки.

«Капитан принял решение следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель. В 13 часов 07 минут кормовая часть вышла на мель в 10-15 м от береговой черты у мыса Панагия», — указали в организации.

Там также добавили, что это было самым верным решением. За счет этого осталось целым содержимое четырех танков, где находилось около 2 тыс. тонн нефтепродуктов. Благодаря такому шагу позже удалось откачать мазут, поскольку все грузовые системы судна обеспечивали возможность разогреть его и затем провести выгрузку.

Ранее оперштаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае отчитался о завершении работ по выгрузке битума с кормы судна. Теперь на очереди стоит утилизация кормы, для этого готовят всю необходимую документацию.