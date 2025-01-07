Стало известно, что россиян стали чаще запугивать россиян их якобы финансированием украинской армии

Телефонные мошенники все чаще стали запугивать граждан РФ тем, что те якобы своими платежами финансируют ВСУ, после чего требуют снять со своих счетов все деньги и отдать их курьеру для помещения на безопасные счета. Такое заявление сделало МВД России, слова его представителей привел ТАСС.

По мнению правоохранителей, в 2024 году активизировалась схема, в которой аферисты представляются сотрудниками силовых ведомств и контрольных учреждений. Людям говорят, что средства с их счетов используются на финансирование украинской армии.

«Мошенники продолжали активно в сценариях обмана представляться сотрудниками ФСБ, МВД, Росфинмониторинга», — указали они.

После психологической обработки от жертв требуют, чтобы они сняли все свои деньги с якобы небезопасных счетов. В дальнейшем все эти деньги необходимо передать курьеру, который должен поместить их на полностью контролируемые счета. В МВД назвали эти действия провокацией и попросили не поддаваться на них.

Ранее эксперты сообщили, что в 2025 году ожидается заметный рост числа мошенничеств с использованием дипфейков, звонков от якобы родственников и начальства. По этой причине стоит настороженно относиться к любым вариантам дистанционного общения с собственными начальниками, и даже близкими людьми. При малейших сомнениях в их подлинности необходимо перепроверять всю информацию по другим каналам.