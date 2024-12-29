Стало известно, что умершие под Красноярском дети больше 10 часов дышали ядами

Погибшие в сентябре этого года в Красноярском крае дети на протяжении минимум 10 часов дышали инсектицидами. Такое заключение экспертов появилось у правоохранителей, и о нем рассказал Артем Кротов, глава управления криминалистики в региональном Следкоме. Его слова привел ТАСС.

По утверждению эксперта, скончавшиеся от инсектицидов дети получали его в организм несколькими путями, причем в течение продолжительного времени.

«Все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов», — указал он.

По мнению Кротова, четверо детей могли получить яды не только вследствие их вдыхания. Отрава также подпадала в их организмы путем попадания в желудок, а также в итоге всасывания через кожу и слизистые при соприкосновении с обработанными предметами.

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