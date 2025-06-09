Стало известно, какое взрывчатое вещество несли на себе беспилотники, атаковавшие Чувашию
SHOT: беспилотники, атаковавшие Чувашию, несли на себе по 5 кг пластита
Фото: [flickr.com]
Беспилотники, нанесшие удар по Чувашии, были снаряжены 5 кг взрывчатого пластического вещества повышенной мощности — пластитом, пишет SHOT.
По информации источника, дроны типа «Лютый», которые начали в последнее время использовать ВСУ, вылетали из украинских Днепропетровска и Полтавы. Именно там находится центр управления и запуска беспилотных летательных аппаратов украинской армии.
Последняя партия дронов, атаковавших минувшей ночью российские регионы, была сбита силами противовоздушной обороны (ПВО) именно в районе Чувашии. Беспилотники преодолели примерно 1,2 тыс. км по воздуху. Два из них были сбиты в Чебоксарах над машиностроительным предприятии «ВНИИР».
Еще один беспилотник, направлявшийся на столицу Чувашии, был перехвачен в Нижегородской области. В результате инцидента никто не пострадал. Спасательные службы ведут работу на месте падения обломков дронов.
Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 49 вражеских беспилотников.