В Чувашии машиностроительное предприятие приостановило работу из-за атаки БПЛА

В Чувашии удалось предотвратить попытки врага атаковать регион беспилотниками. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Он подчеркнул, что благодаря профессионализму и слаженной работе экстренных служб, а также своевременной реакции руководства региона возможных жертв и пострадавших удалось избежать.

Кроме того, сообщил Николаев, два украинских беспилотника сбили над предприятием АО «ВНИИР». Дроны упали на территории завода, в связи с чем его работа была временно приостановлена.

«Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет», — уточнил глава республики.

Он подчеркнул, что все службы находятся в режиме повышенной готовности и продолжают контролировать ситуацию. Местных жителей Николаев призвал не создавать панику и доверять информации только из официальных источников.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ВСУ пытались атаковать Москву сразу с трех направлений.