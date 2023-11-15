Стало известно, какую сумму получила Дарья Трепова* за убийство Владлена Татарского

На судебном заседании по делу Дарьи Треповой*, которое проходит в среду, 15 ноября, стало известно, что подсудимая получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки к убийству военного корреспондента Владлена Татарского.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора, представляющий государственное обвинение.

По словам прокурора, эта сумма была переведена на криптовалютный кошелек Треповой*, дабы исключить использование банковских каналов, чтобы уменьшить следы финансовых операций. Данное обстоятельство свидетельствует о тщательном предварительном планировании й подготовке преступления.

В ходе заседания прокурор также представил дополнительные доказательства, которые, по его мнению, подтверждают причастность Треповой* к подготовке убийства и теракта. Суд принимает во внимание эти материалы в ходе формирования обвинительного акта.

* - внесена в список террористов и экстремистов