«Все, что можно было, мы сделали»: спасатели завершили работы на месте взрыва в Подмосковье

Спасатели завершили все работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом нашему журналисту рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По его словам, к текущему моменту количество пропавших без вести не изменилось.

«Работы практически завершены. Сейчас на месте работают администрация и Следственный комитет, поэтому больше спасателям делать там нечего. Все, что можно было, мы вчера там сделали, работу свою выполнили. Пропавшими, как и было с утра, числятся 12 человек», — рассказали в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, вчера утром жители Сергиева Посада услышали мощный взрыв в районе Загорского оптико-механического завода. Изначально в Сети обсуждали версию атаки БПЛА, однако, по данным следствия, эпицентр ЧП был на складе компании «Пиро-Росс». Пиротехника, по предварительной информации, хранилась с нарушениями. Гендиректора предприятия задержали.

Ранее мы уже сообщали о том, какое наказание ему грозит.