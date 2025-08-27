С середины августа в информационном пространстве нарастает волна публикаций о создании Украиной собственных крылатых ракет и беспилотников. По мнению экспертов, эти сообщения носят скорее пропагандистский характер и призваны усилить позиции Киева на предстоящих переговорах, хотя реальное происхождение демонстрируемых образцов может быть совершенно иным. Военный аналитик Борис Джерелиевский поясняет, что подобные заявления предназначены для маскировки истинных поставщиков вооружений. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, западные спонсоры, опасаясь ответных мер со стороны России, предпочитают оставаться в тени, поставляя либо готовые образцы без опознавательных знаков, либо комплектующие для их сборки. Киев, в свою очередь, охотно поддерживает эту игру, пытаясь создать иллюзию собственного высокотехнологичного производства.

Эксперт добавил, что в реальности организовать серийный выпуск сложных вооружений в условиях военного времени практически невозможно. Украинские промышленные мощности, пригодные для производства оружия, находятся под пристальным вниманием и систематически выводятся из строя. Исключение составляют лишь относительно простые FPV-дроны, сборка которых не требует специальных условий и может осуществляться даже в жилых помещениях.

По его мнению, косвенные доказательства иностранного происхождения «украинских» разработок уже имеются. Например, в представленной ракете «Фламинго» специалисты опознали британскую модель FP-5 производства Milanion Group Ltd. Это подтверждает версию о том, что Запад продолжает поставки вооружения, стараясь скрыть свое участие.

Таким образом, как подчеркнул Джерелиевский, информационная кампания вокруг «секретных производств» оказывается элементом сложной политической игры, призванной скрыть реальные каналы поступления вооружений и создать видимость технологической самостоятельности Украины, которая не соответствует действительности.

