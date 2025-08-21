Стало известно, кого могут лишить водительских прав с 2027 года

С 1 марта 2027 года в России начнет действовать новый механизм досрочного аннулирования водительских удостоверений. Это решение кардинально изменит подход к контролю за медицинской пригодностью водителей. Ранее основным фильтром была обязательная медкомиссия раз в 10 лет, но теперь ситуация меняется. Об этом сообщает Инфо24.

Суть нововведения заключается в том, что ГИБДД получит прямой доступ к электронной базе медицинских справок. Если в системе появится информация о диагностировании у водителя заболевания, исключающего возможность управления транспортом, его обяжут пройти внеочередное медосвидетельствование. На это будет отведено всего два-три месяца. Как пояснил адвокат Сергей Жорин, под ограничения попадут лица с психиатрическими диагнозами, такими как шизофрения и эпилепсия, тяжелые формы расстройств поведения, алкоголизм и наркомания. Также в группе риска те, у кого выявят серьезные проблемы со зрением, критические сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный склероз и значительные нарушения функций опорно-двигательной системы.

Ключевое последствие нововведения — превращение любого визита к врачу в потенциальный «триггер» для проверки. Обычная диспансеризация или консультация у терапевта могут стать основанием для направления на внеочередную комиссию. Это означает, что водители, которые ранее могли условно «пройти» между плановыми медосмотрами, теперь будут под постоянным контролем.

Таким образом, система станет более жесткой и оперативной. Вернуть права можно будет только после успешного лечения и прохождения повторной медкомиссии. Эксперты отмечают, что это повысит безопасность на дорогах, но одновременно создаст дополнительную нагрузку на водителей с хроническими заболеваниями. Реформа направлена на минимизацию рисков, связанных с управлением транспортом людьми, чье состояние здоровья не соответствует необходимым требованиям.

