Стало известно число выживших после падения самолета AZAL под Актау

На данный момент число выживших при крушении авиалайнера в районе Актау составляет 28 человек. Такие данные озвучило МЧС Казахстана, его сведения привело в своем телеграм-канале РИА Новости.

Данные о числе выживших сначала привело казахское Министерство по чрезвычайным ситуациям, чуть позже их подтвердило Министерство здравоохранения Мангистауской области. Спасателям удалось вытащить из-под обломков авиалайнера 28 человек, среди которых трое детей. Все они были отправлены в Мангистаускую областную больницу. Стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дал поручение правительству создать комиссию для расследования всех обстоятельств и причин крушения самолета. Ее возглавит один из вице-премьеров. Глава государства уже направил дополнительные команды врачей в Актау из Астаны для оказания пострадавшим всей необходимой помощи.

Из Азербайджана в Актау вылетела специальная правительственная делегация, которая также примет участие в работе комиссии.

Ранее сообщалось, что стал известен перечень россиян, которые летели на борту разбившегося самолета. В списке находится 15 имен. Диспетчерская служба аэропорта Актау уже отчиталась, что авиагавани не было нанесено никакого ущерба.