Стало известно, кто дал показания на бывшего губернатора Курской области

Вину бывшего главы Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова подтвердили другие фигуранты этого дела. Среди них предприниматель и депутат. Об этом сообщил ТАСС.

Издание ознакомилось с материалами дела, в котором двух бывших руководителей региона обвиняют в хищении более чем 1 млрд руб. Судя по ним, свидетельства против Смирнова и Дедова дал Андрей Воловиков, генеральный директор компании «КТК сервис». Его точку зрения разделяет и депутат Андрей Васильев, который сейчас находится в зоне спецоперации.

«Вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела, свидетельскими показаниями, среди которых — результаты допроса Васильева и Воловикова», — указали журналисты после ознакомления с делом.

Ранее сообщалось, что новый глава Курской области Хинштейн пригласил священника, чтобы освятить свой кабинет. Он сделал это после ареста своего предшественника Смирнова. По мнению нового губернатора, это надо было сделать, чтобы убрать из помещения накопившуюся греховность.