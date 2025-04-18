Хинштейн освятил свой рабочий кабинет на фоне скандала с арестом Смирнова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пригласил священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В своем телеграм-канале он отметил , что в этих стенах накопилось много греховности в свете последних событий.

Предположительно, речь идет об аресте предыдущего руководителя региона Алексея Смирнова занимавшего должность губернатора с середины сентября по начало декабря 2024 года.

Бывший глава области был задержан в связи с расследованием дела о хищении миллиарда рублей, предназначенного для возведения оборонительных сооружений на границе региона с Украиной. Смирнову предъявлены обвинения по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По согласованию с Курским и Рыльским Владыкой Германом, церемонию освящения провел иеромонах Афанасий, являющийся древнехранителем Епархии.

Он поздравил верующих с Великим четвергом, подчеркнув, что истинная вера заключается не только в соблюдении ритуалов, но и в чистоте намерений.

Ранее сообщалось, что Хинштейн выдвинется кандидатом на выборы главы Курской области.