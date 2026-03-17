Стало известно, кто обнаружил тело 12-летнего мальчика, убитого в квартире в Ногинске

Собственница арендованной квартиры в Ногинске обнаружила тело 12-летнего ребенка. Это произошло днем 17 марта, когда женщина пришла в принадлежащее ей жилье. В квартире она увидела мальчика с ножевым ранением груди, после чего сразу вызвала скорую помощь и полицию. Об этом сообщает телеграм-канал СК Подмосковья.

По данным следствия, накануне, 16 марта, 49-летняя мать с сыном приехали в Ногинск из Москвы и сняли эту квартиру посуточно. На момент обнаружения тела женщина находилась в соседней комнате в бессознательном состоянии. Ее госпитализировали, сейчас пострадавшая в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.

