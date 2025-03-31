Стало известно, кто устроил стрельбу в центре Мурманска

После стрельбы в центре Мурманска возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, сообщил СУ СК по региону.

Напомним, мужчина открывший стрельбу с крыши 14-этажного дома, обезврежен.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Позднее была установлена личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1981 года рождения.

Ранее сообщалось о том, что стрельба неадеквата по школьникам на юго-западе Москвы попала на видео.