Стало известно, куда российская армия может нанести удар по Украине

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Вооруженные силы РФ действительно могут нанести удар по Украине в ответ на теракты киевского режима, при этом российские войска могут использовать дорогостоящие виды оружия. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это будут уже удары непосредственно по тем, кто принимает такие решения. Если удары по самолетам еще как-то можно назвать диверсиями, то атаки на мирных граждан в Брянской и Курской области являются чистым террором против мирного населения.

По мнению эксперта, нельзя исключать, что теперь удары будут наноситься в том числе и по энергетике противника, хотя ранее Россия надеялась на здравомыслие Украины и исключала подобные цели. Возможен комбинированный удар, массированный: морского, воздушного и наземного базирования, с применением дронов. Также ответом может стать и применение «Орешника».

Ранее на Западе допустили применение Россией «Калибров» для ответного удара по Украине.