Стало известно о безуспешных попытках ВСУ форсировать Днепр

Все попытки украинских военнослужащих перебраться через Днепр и закрепиться на другом берегу своевременно вскрываются и пресекаются. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от силовиков. Согласно ей ВСУ временами предпринимают попытки форсировать Днепр.

«Они бывают, но все заканчиваются безуспешно. Наши войска все попытки вскрывают заранее и уничтожают без каких-либо трудностей», — указали журналистам.

Рассказчик добавил, что все такие попытки предпринимаются не особо часто. Все они, в первую очередь, делаются с пропагандистскими целями. Чаще всего при форсировании используются небольшие катера и лодки.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под свой контроль остров на Днепре. Остров Алексеевский находится в Херсонской области. ВСУ оказали сопротивление, которое было недолгим.