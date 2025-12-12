Стало известно о двух случаях смерти от последствий гонконгского гриппа в РФ

В России зарегистрированы первые в текущем эпидемиологическом сезоне летальные случаи, связанные с гонконгским гриппом. Соответствующая информация, как сообщили Telegram-каналах, поступила из Дагестана.

По данным источников, жертвами опасного штамма вируса стали два пациента из республики. Отмечается, что оба скончавшихся не были привиты от гриппа, что могло стать критическим фактором в развитии заболевания.

Официальная статистика республиканского управления Роспотребнадзора подтверждает циркуляцию вируса в регионе. За период текущей эпидемиологической волны в Дагестане лабораторно выявлен 61 случай заражения именно гонконгским гриппом. Инциденты со смертельным исходом стали первыми заявленными случаями гибели от этого штамма в стране в сезоне 2023-2024 годов, что актуализирует вопросы вакцинопрофилактики.

