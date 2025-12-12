Заболевшим гонконгским гриппом объяснили, можно ли переболеть вирусом «на ходу»

В России продолжает расти заболеваемость гонконгским гриппом — штамм A (H3N2) составляет большинство выявленных образцов в текущем сезоне. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, передает Life.ru.

По ее словам, H3N2 — это известный вариант сезонного гриппа, циркулирующий среди людей на протяжении десятилетий. В сезоне 2025–2026 годов его доля превышает 80% среди обнаруженных вирусов. Специалист отмечает, что штамм отличается высокой изменчивостью и чаще вызывает тяжелые осложнения у людей из групп риска.

Симптомы заболевания включают резкое повышение температуры до 38,5–40 °C, слабость, озноб, головную боль, боли в мышцах, сухой кашель и дискомфорт в горле. Наибольшую угрозу представляют осложнения в виде вирусной или бактериальной пневмонии, а также обострения хронических заболеваний.

Уланкина подчеркнула, что переносить гонконгский грипп «на ногах» опасно. При отказе от постельного режима и самолечении значительно возрастает риск осложнений, особенно у пожилых, беременных, детей и людей с иммунодефицитами. Лечение предусматривает противовирусные препараты, питье и контроль температуры. Антибиотики назначаются только при присоединении бактериальной инфекции.

Специалист напомнила, что штамм H3N2 включен в сезонные вакцины 2025–2026 годов и вакцинация помогает снизить вероятность тяжелого течения болезни.

