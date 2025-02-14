В некоторых населенных пунктах Курской области порядка половины мирных жителей не дожили до их освобождения от ВСУ частями российской армии. Об этом сообщил Родион Мирошник, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Мирошника, часть мирных жителей умерла из-за того, что была лишена доступа к необходимым медикаментам. Другая часть была убита украинскими солдатами. Такая ситуация сложилась к моменту освобождения некоторых населенных пунктов частями ВС РФ.

«Из-за несовременной медицинской помощи, из-за массированных расстрелов и из-за прямых расстрелов мирного населения половина жителей, оставшихся там, не дожили до освобождения», — указал дипломат.

Он сообщил, что военные ВСУ устраивали набеги на дома мирных жителей, и они часто расстреливали тех людей, которых обнаруживали в зданиях.

Ранее сообщалось, что российским бойцам удалось освободить еще два населенных пункта на Донбассе. Они взяли под свой контроль села Дачное и Зеленое Поле, которые расположены на территории Донецкой Народной Республики.