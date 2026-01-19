Стало известно о количестве сбитых за ночь украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями шести регионов России.

Основная нагрузка пришлась на системы ПВО трех областей: над Белгородской областью сбит 31 беспилотник, над Саратовской — 29, над Воронежской — 25.

Также были отражены атаки над Брянской и Тамбовской областями, где уничтожено по три БПЛА в каждой, и над Курской областью, где сбит один аппарат.

Все воздушные атаки были своевременно обнаружены и пресечены. Силы ПВО выполнили задачу по защите стратегических и гражданских объектов. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о рекордном количестве сбитых украинских БПЛА за неделю.