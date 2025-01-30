Стало известно о миллиардных долгах отсидевшего свой срок экс-начальника ФСИН Реймера

Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер до сих пор должен своему ведомству 2,2 млрд руб. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Реймер занимал высокий пост в 2009-2012 годах. Через три года после ухода с должности он был арестован. Оказалось, что стоимость электронных браслетов для слежки за теми, кто содержится под домашним арестом, была завышена более чем в пять раз. Большинство устройств не могли принимать сигнал ГЛОНАСС, что делали их фактически бесполезными. Браслеты были закуплены по распоряжению Реймера. В итоге он был осужден на восемь лет колонии.

Еще через год суд удовлетворил иск о возмещении ущерба на сумму 2,2 млрд руб. К этому добавлены 157 млн руб. исполнительного сбора. Все эти деньги Реймер должен до сих пор выплатить ведомству, которое он когда-то возглавлял.

Ранее сообщалось об огромных долгах бывшего замглавы ФСИН Максименко. Его обвинили в коррупции и отправили на девять лет в колонию строгого режима. В итоге заключенный должен выплатить по искам 376 млн руб.