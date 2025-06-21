В Подмосковье спасатели сумели сохранить жизни четверым людям, попавшим в ДТП
МЧС Подмосковья: за сутки четверо пострадавших в ДТП спасены, один человек погиб
Фото: [Медиасток.рф]
За последние сутки в Московской области спасатели четыре раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Им удалось спасти четырех человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщило управление Министерства по чрезвычайным ситуациям по Московской области.
На протяжении пятницы 20 июня пожарно-спасательные подразделения МЧС Московской области четыре раза выезжали на различные аварии.
«5 человек пострадали, 4 человека спасены, 1 человек погиб», — указано в микроблоге.
Ранее сообщалось о необычном ДТП в Казани. Там произошло ЧП с фурой, которая перевозила пиво. Летевший по трассе грузовик просто потерял свой груз и продолжил движение дальше. Другие водители вышли из своих транспортных средств и начали собирать уцелевшие бутылки с пенным. Кадры этого происшествия разлетелись по Сети.