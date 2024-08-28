Стало известно об атаке беспилотника на нефтяной резервуар в кировском Котельниче

Украинский боевой дрон нанес удар по резервуару для нефтепродуктов в Котельниче под Кировом. Атака стала первой для региона. Об этом в среду, 28 августа, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Александр Соколов заверил, что держит ситуацию под контролем. Инцидент обошелся без пострадавших и возгорания. Отмечается, что населенный пункт, по которому нанесли удар украинские боевики, находится на западе Кировской области.

Накануне российские ПВО сбили 12 беспилотников. Большая часть из них пришлась на Воронежскую область — там ликвидировали восемь дронов, четыре — в небе под Ростовом, где загорелась топливная база.

Ранее сообщалось о том, что село Новостроевка-Первая в Белгородской области попало под удар украинских БПЛА. Дотла сгорели два частных дома. Пострадавших нет.