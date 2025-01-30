Стало известно о планах ВСУ совершить массированную воздушную атаку по югу РФ

Военно-воздушные силы Украины подготавливают масштабное наступление на южные регионы России с использованием авиации. Об этом информировал телеграм-канал «Рыбарь».

Военные корреспонденты заметили активность украинской авиации, которая готовилась к вылетам для нанесения ударов по российским областям 29 января. В небе были замечены не менее шести-семи истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один F-16.

Эксперты обратили внимание на перемещение украинской авиации с четырех аэродромов в сторону Днепропетровска и южной части Харькова. Согласно данным «Рыбаря», этот маршрут используется для запуска крылатых ракет по восточным районам Крыма, Крымскому мосту, Краснодарскому краю и Ростовской области.

Что касается возможной посадки в Днепропетровске, то аналогичные действия совершали Су-24М в прошлом году. Они дозаправлялись и после возвращались на аэродром. Во время недавних пусков по Курской области взлет осуществлялся с аэродрома Черкассы, который также был задействован.

«Рыбарь» сообщает о введении ракетной опасности на юге России, а Крымский мост был перекрыт, хотя удары пока не последовали. В настоящее время в Крыму и Севастополе объявлена воздушная угроза, свидетельствующая о присутствии крылатых ракет в воздухе.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар не менее 30 снарядами по Кременной в ЛНР.