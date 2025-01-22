Вооруженные силы Украины формируют боеспособные резервы в районе Суджи и готовятся совершить активное наступление, сообщили источники «Известий».

Вместо подразделений теробороны противник наращивает штурмовые бригады. Политологи предполагают, что потенциальное наступление ВСУ в Курской области может быть направлено на срыв возможных переговоров и иллюстрацию западным партнерам необходимости продолжения военной поддержки Киева.

Собеседники издания утверждают, что в последние дни в Суджу были направлены десятки единиц бронетехники, включая танки и БМП.

По словам председателя правления общероссийской организации «Офицеры России» Романа Шкурлатова, противник не прекращал попыток улучшить свои позиции в Курской области с осени.

Эксперт Геннадий Алехин отмечает, что основная задача украинских военных — установить контроль над трассой Рыльск, Льгов, Курск, приближаясь к Курской АЭС.

Военный эксперт Виктор Литовкин утверждает, что украинская сторона стремится продемонстрировать свою способность к захвату и удержанию территорий в Курской области с целью использования этого в качестве козыря на переговорах, если они состоятся.

На данный момент удалось освободить 63,2% (801 кв. км) изначально занятых противником территорий Курской области, которые составляют 1268 кв. км, захваченных в августе прошлого года.

Ранее журналист Бутусов заявил о критическом положении ВСУ на разных участках фронта.