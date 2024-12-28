Службе внешней разведки России стало известно о том, что спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании готовят проведение террористических актов в Сирии. Они будут направлены против российских военных баз, которые находятся в данной стране. Об этом сообщило пресс-бюро СВР, его заявление привело РИА Новости.

Появились данные о том, что полевые командиры некоторых отрядов в Сирии получили беспилотники, которые должны быть использованы против российских военных.

«Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии», — указали журналистам.

Это делается для того, чтобы не допустить стабилизации обстановки в данном регионе. Запад считает, что при текущем хаосе на Ближнем Востоке ему будет проще доминировать.

Ранее сообщалось, что советник новоизбранного президента США Трампа Майк Уолтц выступил против присутствия войск США в Сирии. По его мнению, американским военным нечего делать в этой стране.