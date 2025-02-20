Командование украинской армии готовит масштабное наступление на Брянскую область с целью перехватить повестку переговоров между РФ и США. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сейчас в Сумской области на границе с Россией наблюдается скопление войск и техники ВСУ. Основные силы сосредоточены в двух населенных пунктах. Назначением этой группировки может стать масштабное нападение на Брянскую область.

«К наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП и другое. Также сообщается о частичной эвакуации мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области», — указал микроблог.

Целью наступления может быть попытка перехвата повестки переговоров, которые ведутся между Россией и Соединенными Штатами по прекращению украинского конфликта. Российские войска уже наносят удары по скоплениям противника, они обрабатывают их авиацией и артиллерией.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила в курской области от противника порядка 800 кв. км территории. Это 64% от той земли, которая была захвачена ВСУ. Сейчас инициатива находится на стороне ВС РФ. Российские войска наступают на всех направлениях. ВСУ вынуждены отступать и оставлять занятые позиции.