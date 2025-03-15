Стало известно о полной блокаде ВСУ в Курской области

Российские войска освободили село Рубанщина, и тем самым окончательно заблокировали ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление одного из силовиков.

Населенный пункт Рубанщина находится на трассе, которая соединяет Юнаковку и Суджу. Именно по этому пути шло снабжение украинских частей, расположенных в российском регионе. Село было занято остатками разбитых подразделений ВСУ, которые пытались покинуть РФ и выйти в Сумскую область. После его освобождения войсками ВС России противник потерял последний путь для отхода.

«Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться. Он находится в Курской области заблокированным», — указали журналистам.

Ранее Минобороны РФ уже сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка. При этом на протяжении суток в Курской области было ликвидировано 220 украинских военных. Было нанесено огневое поражение пяти бригадам и одному полку ВСУ.