Группировке украинских войск, которая обороняется в Курахово, дали приказ продержаться до момента инаугурации Дональда Трампа. Такое заявление сделал Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

Город Курахово окружен российскими войсками с нескольких сторон, подавляющее большинство его территории очищено от украинских военных. Всем оставшимся бойцам ВСУ поступил приказ из Киева.

«Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа», — указал общественник.

Рогов добавил, что украинские военные отлично понимают невозможность длительного противостояния ВС РФ на данном направлении.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что взятие Курахово является лишь делом времени. По его мнению, российские войска делают свое дело спокойно и размеренно, и не стоит их торопить в попытке форсировать события.