Пушилин назвал сроки полного освобождения Курахово российскими войсками
Фото: [freepik.com]
Боевые действия ВС РФ по освобождению ключевого города Курахово на южнодонецком направлении активно продолжаются. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, полное взятие Курахово — лишь дело времени. В то же время форсировать события пока не стоит, отметил он.
«Освобождение Курахово, можно сказать, дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя — наши военные спокойно делают свое дело», — сказал Пушилин.
Глава ДНР напомнил, поскольку российские войска держат единственный путь снабжения врага под огнем, то ситуация в Курахово для ВСУ стала совершенно критической.
Ранее сообщалось, что войска РФ блокировали группировку ВСУ на территории Кураховской ТЭС.