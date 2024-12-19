Пушилин назвал сроки полного освобождения Курахово российскими войсками

Боевые действия ВС РФ по освобождению ключевого города Курахово на южнодонецком направлении активно продолжаются. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, полное взятие Курахово — лишь дело времени. В то же время форсировать события пока не стоит, отметил он.

«Освобождение Курахово, можно сказать, дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя — наши военные спокойно делают свое дело», — сказал Пушилин.

Глава ДНР напомнил, поскольку российские войска держат единственный путь снабжения врага под огнем, то ситуация в Курахово для ВСУ стала совершенно критической.

Ранее сообщалось, что войска РФ блокировали группировку ВСУ на территории Кураховской ТЭС.