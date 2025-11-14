Стало известно о попытках ВСУ атаковать Севастополь

ВСУ предприняли две попытки нанести удар по Севастополю минувшей ночью, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) и силы Черноморского флота успешно отразили обе атаки и сбили в общей сложности 16 БПЛА.

Он уточнил, что объекты городской инфраструктуры не получили повреждений. Угрозы для жителей города нет.

Эти атаки стали частью масштабного ночного налета на территорию России. Всего в ночь на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили более 200 украинских беспилотников.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над территорией Краснодарского края, где сбили 66 дронов. Над акваторией Черного моря уничтожили 59 БПЛА, а над Саратовской областью — 45.

Ранее сообщалось, что мужчину госпитализировали после атаки БПЛА на Новороссийск.