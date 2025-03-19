Стало известно о росте площади пожара на нефтебазе на Кубани

Площадь пожара, который возник на нефтебазе рядом со станицей Кавказской, снова выросла. Теперь она составляет 4,25 тыс. кв. м. Об этом сообщил оперативный штаб, который занят ликвидацией ЧП, слова его представителей привело РИА Новости.

По утверждению спасателей, по состоянию на 18:00 площадь пожара в Краснодарском крае достигла 4250 кв. м.

«Специалисты продолжают тушить три объекта на территории — один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — указали журналистам.

К тушению пожара, который возник из-за падения украинского БПЛА, уже привлечены 357 человек, а также 140 единиц техники. К ликвидации огня уже привлечены два пожарных поезда.

Ранее компания «Транснефть» выступила с заявлением о последствиях удара украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции «Кавказская». Ее представители сообщили, что в результате удара снизятся доходы КТК и, соответственно, дивиденды его акционеров, среди которых присутствуют американские компании.