«Транснефть» заявила о влиянии атаки ВСУ на доходы акционеров Каспийского консорциума

Компания «Транснефть» выступила с заявлением о последствиях удара украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции «Кавказская». Несмотря на то что юридически данный объект не входит в структуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), атака окажет негативное влияние на выполнение плановых работ и финансовые показатели компании. Об этом пишет РИА Новости.

По информации «Транснефти», в результате удара снизятся доходы КТК и, соответственно, дивиденды его акционеров, среди которых присутствуют американские компании. Через НПС «Кавказская» осуществляется перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до станции «Кропоткинская», которая уже входит в систему КТК.

Примечательно, что ранее, месяц назад, обе станции уже подвергались атакам украинских беспилотников. В прошлом году объем перевалки через «Кавказскую» составил 1,51 миллиона тонн нефти и газового конденсата. После февральского удара по «Кропоткинской» и последовавшей остановки сдачи нефти в КТК план на текущий год был скорректирован в меньшую сторону — до 1,13 миллиона тонн.

В «Транснефти» подчеркнули, что демонстративная атака по объекту с американским участием, последовавшая сразу после договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, явно свидетельствует о намерениях киевского режима сорвать мирные инициативы, выдвинутые Россией и США.

Ранее Минобороны обвинило Украину в преднамеренной атаке на энергетический объект, а российский оперштаб сообщил о ходе тушения пожара на нефтебазе на Кубани.