Стало известно о том, что на Украине прошли аресты боевых генералов, которые отвечали в мае 2024 года за оборону Харьковской области. По мнению генерала-майора Виктора Назарова, бывшего советника Залужного, все эти аресты являются ошибкой. Его слова привело издание «Телеграф».

По мнению высокопоставленного военного, командование нельзя привлекать к ответственности до тех пор, пока продолжается конфликт. Невозможно оценивать его поступки с позиций послезнания, на основе позже появившихся данных. Необходимо понять, чем именно руководствовались командиры в момент принятия решений. По этой причине аресты тех, кто совершил промахи во время организации обороны Харьковской области весной прошлого года, выглядят неверным решением.

«Это ошибка, которую нельзя было допускать и которую нужно немедленно исправить, чтобы вернуть доверие военных», — указал Назаров.

Он добавил, что аресты нарушили некую норму «боевого иммунитета» и по этой причине лопнуло терпение ряда военных. Тем не менее доверие к властям еще осталось, хотя его стало заметно меньше.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что Зеленский полностью разрушил страну и ее экономику. Он также превратил Украинцу в концлагерь. Теперь, чтобы получить личные гарантии, Зеленский хочет передать США контроль над природными ресурсами Украины. Это полностью перечеркивает шансы Украины на восстановление.