Стало известно о штрафах в 150 тыс. руб., выписанных на машину губернатора Новосибирской области
Mash: губернатор Новосибирской области за год насобирал 133 автомобильных штрафа
Фото: [t.me/gibdd50mo]
За текущий год служебная машина губернатора Новосибирской области Андрея Травникова насобирала 133 штрафа на общую сумму в 150 тыс. руб. Такие данные появились у телеграм-канала Mash.
Глава региона пользуется в качестве служебной машиной марки «Мерседес» S-класса. Она постоянно попадает на камеры видеофиксации нарушений ПДД. Судя по съемкам, в машине находится пассажир, очень похожий на Травникова.
«Самым популярным нарушением стало превышение скорости на 40-60 км/ч. В наборе есть игнорирование разметки, проезд на красный и езда по выделенке», — указал микроблог.
Одним из зафиксированных нарушений стал разгон машины до скорости в 174 км/ч на участке трассы, где действует ограничение скорости в 90 км/ч.
Ранее появилось сообщение, что в России резко выросло число выписанных штрафов за нарушения, связанные с украшением машин. Водители в предновогодний период стали цеплять к автомобилям гирлянды, и другие яркие украшения.