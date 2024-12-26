Стало известно о штрафах в 150 тыс. руб., выписанных на машину губернатора Новосибирской области

За текущий год служебная машина губернатора Новосибирской области Андрея Травникова насобирала 133 штрафа на общую сумму в 150 тыс. руб. Такие данные появились у телеграм-канала Mash.

Глава региона пользуется в качестве служебной машиной марки «Мерседес» S-класса. Она постоянно попадает на камеры видеофиксации нарушений ПДД. Судя по съемкам, в машине находится пассажир, очень похожий на Травникова.

«Самым популярным нарушением стало превышение скорости на 40-60 км/ч. В наборе есть игнорирование разметки, проезд на красный и езда по выделенке», — указал микроблог.

Одним из зафиксированных нарушений стал разгон машины до скорости в 174 км/ч на участке трассы, где действует ограничение скорости в 90 км/ч.

Ранее появилось сообщение, что в России резко выросло число выписанных штрафов за нарушения, связанные с украшением машин. Водители в предновогодний период стали цеплять к автомобилям гирлянды, и другие яркие украшения.