Стало известно о смерти на СВО взявшего академический отпуск 20-летнего студента МГУ

В сентябре 2024 года во время специальной военной операции погиб 20-летний студент Иван Харламычев. Эта информация была опубликована на сайте МГУ в разделе исторического факультета.

Харламычев, который учился на втором курсе бакалавриата, в ноябре 2023 года решил взять академический отпуск и отправился в добровольцы. Он служил в разведывательном подразделении. По имеющимся данным, во время выполнения боевой задачи он сумел обезоружить группу военнослужащих Украины.

В связи с проявленной отвагой Иван был представлен к посмертному награждению орденом Мужества. Также сообщается, что его последний путь пройдет в родном селе Хопылево, расположенном в Рыбинском районе Ярославской области.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации, майор Игорь Иванов погиб при исполнении воинского долга.