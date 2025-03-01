Стало известно о снятии временных ограничений на полеты из Костромы и Ярославля

В аэропортах Ярославля и Костромы сняли временные ограничения на полеты, которые были введены ранее. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями Росавиации. Ранее в аэропортах двух городов, Костромы и Ярославля, вводили ограничения на полеты для обеспечения безопасности движения гражданских самолетов.

«В аэропортах Ярославль и Кострома в 06:10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указали журналистам.

За сутки до этого, в ночь на 28 февраля, вводились ограничения на полеты в московском аэропорту Шереметьево. Они действовали на протяжении нескольких часов.